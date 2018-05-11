وزير الخزانة الأمريكى يشيد بجهود الإمارات فى مكافحة الإرهاب

واشنطن أ ش أ

أشاد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الوثيق فى مكافحة الإرهاب ، وبالخطوات التى تتخذها الإمارات فى هذا الشأن.

وأكد منوتشين ـ فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) الخميس ـ على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة فى الحرس الثورى الإيراني.

يأتى هذا فى وقت أدرجت فيه الإمارات العربية المتحدة 9 كيانات وأفراد إيرانيين على قائمة الإمارات لداعمى الإرهاب.ش