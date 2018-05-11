نائب عراقى: أطراف سياسية تمارس ضغوطا على الناخبين للتصويت لمرشح محدد

بغداد أ ش أ

كشف أمين عام الإتحاد الإسلامى لتركمان العراق النائب جاسم محمد جعفر البياتى ، الخميس ، عن ضغوط تمارسها أطراف سياسية تابعة لأحد الأحزاب المشاركة فى الانتخابات على الناخبين لتوجيههم بإنتخاب مرشح ذلك الحزب.

وقال البياتى ـ فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - " إن ضغوطا تمارسها أطراف سياسية تابعة لأحد الأحزاب المشاركة فى الانتخابات على الناخبين لتوجيههم بانتخاب مرشح ذلك الحزب" ، مطالبا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسات الأمنية المشرفة على صناديق الاقتراع فى قضاء الطوز بفرض الحالة الأمنية القصوى لإحقاق الحق وتطبيق العدالة فى محطات الانتخاب وما حولها.

وبدأت اليوم العملية الانتخابية للاقتراع الخاص لقوى الأمن الداخلى والقوات المسلحة لإختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادى لدورته التشريعية الرابعة، ومن المقرر أن تشهد محافظات العراق كافة فى الـ 12 من الشهر الجارى الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادي.