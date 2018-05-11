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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 11 مايو 2018 12:06 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة حاويات -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة،بينما غادر سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة،بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.  

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم،مغادرة قطار محمل بـ 1354 طن قمح،في حين غادرت 102 سيارة نقل محملة بـ 4904 طن قمح،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167201 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24109 طنا. 

كما شملت حركة الصادر من الميناء ، 5000 طن يوريا و9195 طن فوسفات و281 طن أسمنت و206 طن دخان وإعادة شحن 465 طن كسب فول صويا.‏
 

 

 


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