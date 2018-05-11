مسطحات السد العالى تضبط 3 أطنان أسماك مهربة و15 مركب صيد ببحيرة ناصر

مسطحات السد العالى تضبط 3 أطنان أسماك مهربة و15 مركب صيد ببحيرة ناصرالجمعة، 11 مايو 2018 11:07 م
المضبوطات
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نجحت شرطة مسطحات السد العالى، برئاسة الرائد عماد الشيخ، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب 3 أطنان و580 كيلو من الأسماك التى تم صيدها من بحيرة ناصر، بحيازة 3 صيادين، على الرغم من قرار محافظة أسوان بغلق البحيرة منذ منتصف أبريل الماضى.
وأسفرت حملة رجال شرطة مسطحات السد العالى عن ضبط 15 مركب صيد، وتدمير 40 بؤرة تجميع أسماك، وضبط 9 مواتير بحرى، و4 ماكينات كهرباء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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