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الجمعة، 11 مايو 2018 10:02 م
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مدير أمن المنيا يتبرع بالدم فى قافلة طبية لأعضاء الشرطة بالمحافظة

الجمعة، 11 مايو 2018 09:25 م
مدير أمن المنيا يتبرع بالدم فى قافلة طبية لأعضاء الشرطة بالمحافظة اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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نظمت مديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والمركز القومى الإقليمى لنقل الدم، بتنظيم حملة للتبرع بالدم لمن يرغب من أعضاء هيئة الشرطة، وكان أول من تقدم للتبرع اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، وقد حرص عدد كبير من الضابط والأفراد والمجندين  على المشاركة، وذلك إيمانا بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.

 


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