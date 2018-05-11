مدير أمن المنيا يتبرع بالدم فى قافلة طبية لأعضاء الشرطة بالمحافظة

مدير أمن المنيا يتبرع بالدم فى قافلة طبية لأعضاء الشرطة بالمحافظةالجمعة، 11 مايو 2018 09:25 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
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نظمت مديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والمركز القومى الإقليمى لنقل الدم، بتنظيم حملة للتبرع بالدم لمن يرغب من أعضاء هيئة الشرطة، وكان أول من تقدم للتبرع اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، وقد حرص عدد كبير من الضابط والأفراد والمجندين على المشاركة، وذلك إيمانا بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.
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