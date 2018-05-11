محافظ كفر الشيخ: إقامة مشروعات تنموية على أراضى الدولة المستردة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيح حملات لاسترداد أملاك الدولة فى كفر الشيخ والحامول والمعتصبة من قبل متعدين عليها منذ عدة سنوات، وتمكنت الحملات من استرداد 8 أفدنة منهم 7 و12 قيراط بالحامول.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن أراضى الدولة المستردة خلال الحملة المكبرة، سُقام عليها مشروعات تنموية تخدم الأهالى، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بالمراكز والمدن لحين استرداد كل الأراضى المتعدى عليها.

وأضاف نصر لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على رؤساء المدن والوحدات القروية منع التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.