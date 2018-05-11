محافظ بورسعيد: الدور الاجتماعى لرجال الأعمال جزء أساسى لنهضة المجتمع

بورسعيد – محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال تصريحات صحفية، أن الدور الاجتماعى لرجال الأعمال جزء أساسى لنهضة المجتمع، بل واجب قومى للقادرين على العطاء تجاه الوطن.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الإسراء، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة مديرية أوقاف بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام، ورجل الأعمال محمد الريس مؤسس المسجد.

ولفت إلى أن مسجد أبو بكر الصديق هو نموذج رائع للدور الاجتماعى، فضلا أنه سيكون نقطة الانطلاق لتطوير المنطقة بأكملها خلال الفترة القادمة التى ستشهد افتتاح المرحلة الأولى من كورنيش قناة الاتصال المجاور للمسجد، بالإضافة لإقامة المدرسة الدولية.



وأشار الغضبان إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة باعتبارها أحدث المناطق السياحية والتجارية الحضارية، التى يتم تشييدها لجذب الزائرين لمدينة بورسعيد والتى ستبصح مزار سياحى.