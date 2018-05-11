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الجمعة، 11 مايو 2018 04:20 ص
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محافظ الأقصر يتفقد أعمال رصف المحاور المرورية وتركيب الأنترلوك

الجمعة، 11 مايو 2018 02:48 ص
محافظ الأقصر يتفقد أعمال رصف المحاور المرورية وتركيب الأنترلوك
الأقصر - أحمد مرعى
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قام محافظ الاقصر محمد بدر، أمسالخميس، بجولة مسائية سيرا على الأقدام تفقد خلالها أعمال رصف عدد من الشوارع ومنها شوارع سيتى الأول ، الحصرية، يوسف حسن، كليوباترا وتفرعاته ، ومحمد فريد.

كما تفقد المحاور المرورية وخط سير السرفيس الجديد الذي يبدأ من امام فندق الاقصر وينا بالقرب من ساحة سيدي ابو الحجاج خلف معبد الاقصر .
 
ووجه محافظ الاقصر خلال الجولة بإعادة التخطيط المروري لمزلقان القراريش، كما شدد علي سرعة إنهاء أعمال رصف الشوارع والحواري التي لم يتم وصفها والانتهاء من اعمال الإنترلوك في الحواري المتبقية في قلب المدينة، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة السياحية.
 
ورافق محافظ الاقصر خلال جولته بشوارع المدينة كل من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الاقصر، والعميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الاقصر ، والمهندس اسعد مصطفي مدير إدارة الطرق والنقل.
 

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