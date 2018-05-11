قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة أسوان.. مساء اليوم

قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة أسوان.. مساء اليومالجمعة، 11 مايو 2018 12:35 ص
انقطاع المياه - أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة أسوان، بدءًا من مساء اليوم الجمعة.
وذكرت الشركة فى بيان لها، إنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق ( الشيخ هارون – أبو الريش – الكرور – كسر الحجر ) ، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق ، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11/5/2018، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 12/5/2018 .
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.
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