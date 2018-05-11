فوز نادى اليخت بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالإسكندرية

الإسكندرية- هناء أبو العز

حصل نادى اليخت المصرى بالإسكندرية،على المركز الأول فى بطولة الجمهورية لصيد الأسماك، التى اقيمت بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 1 إلى6 مايو الجارى.

وشارك النادى بأربع فرق، منهم الأولى مكونة من الدكتور عمرو محمد المنشاوى،والدكتور طارق عادل الحرقانى،والمهندس تيمور عادل مصطفى،والمهندس محمد مدحت لبيب،وأحمد مجدى بسيونى، وذلك بوزن اجمالى 534 كيلو سمك شعور "تسقيط"،وتم التبرع بها إلى جمعية شباب الغردقة الخيرية.

كما أكد عادل والى رئيس لجنة الصيد بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية،فى بيان له اليوم إن الفريق الثانى فاز بالمركز الثالث تفوق عام "جر"، والمكون من الدكتور عصام علوى،والمهندس محمود خالد عارف،والربان أحمد حسن عبد الدايم،والربان أحمد وائل شتيوى،والمهندس علوى سيف الدين.

كما حصل الدكتور عصام علوى عبد العزيز على المركز الثانى، كأفضل صياد جر فى البطولة،والمهندس أحمد فاروق إبراهيم بالمركز الثالث،كأفضل صياد جر فى البطولة.