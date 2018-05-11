فصل محولات الكهرباء بأرمنت الجديدة فى الأقصر لإجراء أعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

نوه المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء بمحافظة الأقصر، أنه سيتم فصل محطة محولات أرمنت الجديدة 66/ 11، وذلك اليوم الجمعة، بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، لأعمال الصيانة.

جدير بالذكر أنه يترتب على فصل محطة محولات أرمنت، فصل التغذية الكهربائية عن منطقة المريس البلد ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الحيط ونجوعها بالكامل، ومنطقة أرمنت الوابورات ونجوعها بالكامل، ومنطقة المراعزة وتوابعها بالكامل، ومنطقة نجع دنقل وتوابعها بالكامل، وقرى الرزيقات بحرى والرياينة وحاجر الرياينة، وتهيب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل التفضل باتخاذ التدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.