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الجمعة، 11 مايو 2018 10:03 م
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طرح لحوم بسعر 100 جينه للكليو بمعرض أهلا رمضان بالزقازيق

الجمعة، 11 مايو 2018 08:37 م
طرح لحوم بسعر 100 جينه للكليو بمعرض أهلا رمضان بالزقازيق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان دعم اللحوم البلدى الطازجة بمعرض أهلا رمضان و المقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، بسعر الكيلو 100 جنيه لإتاحته أمام المواطنين بدءاً من الأن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك .

 وكان محافظ الشرقية خلال إفتتاحه لمعرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق تلاحظ أن سعر كيلو اللحوم البلدى الطازجة بـ 110 جنيه  على الفور أصدر تعليماته بخفض سعر كيلو اللحوم البلدى إلى 100 جنيه وتقوم المحافظة بتحمل قيمة الدعم لإتاحته للمواطن البسيط ومحدودى الدخل وتيسيراً على المواطنين خلال الشهر الفضيل  .

 

 

 


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