ضبط 2 طن دقيق مدعم ومواد غذائية فاسدة خلال حملة تموينية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م.م.م" 42 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بمركز كفر الدوار لقيامه بحيازة 280 كيلو ثوم مجفف و225 كيلو قرفة منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أصحاب ماكينة طحين بمركز الدلنجات لتجميعهم الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله، ونخله وإعادة تعبئته فى شكائر خاصة بالدقيق الفاخر ناقصة الوزن بمقدار 2 كيلو للشيكارة لإعادة طرحها بالأسواق مستغلاً قرب حلول شهر رمضان الكريم لإيهام جمهور المستهلكين أنه دقيق فاخر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة التموينية عن ضبط "ع.م.ا" 41 سنة صاحب محل لبيع الحدايد والبويات بقسم دمنهور، لقيامه بحيازة وعرض بويات منتهية الصلاحية، وضبط بحوزته 14 علبة بويات، وضبط "م.خ.ا" 44 سنة صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة بمدينة كوم حمادة لقيامه بحيازة وعرض لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.