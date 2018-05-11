ضبط 1677 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 1677 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالقليوبيةالجمعة، 11 مايو 2018 02:46 م
حملة أمنية - أرشيفية
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تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 1677 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت، إخطارا بضبط 1677محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 10214 حكم و1544 حكم جزئى و250حكم مستأنف و23 جناية ،وتحصيل 8150جنيه غرامات وتحرير237 مخالفة.
كما تم تحرير 278 قضية وهم 13 إشغال طريق - 3 نظافه عامه - 15 بائع متجول - 78 إزاله فوريه - 33 وصلات كهربائيه - 21 إعلان مخالف - 9 فرش شاى - 14 غرامه فورية ، كما تم رفع 17 طن مخلفات.
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