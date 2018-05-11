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الجمعة، 11 مايو 2018 03:47 م
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ضبط 16 قطعة سلاح بدون ترخيص و120 قرص مخدر فى حملة بالمنيا

الجمعة، 11 مايو 2018 02:25 م
ضبط 16 قطعة سلاح بدون ترخيص و120 قرص مخدر فى حملة بالمنيا حمله أمنية - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة مكبرة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون، من ضبط 16 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة متهمين وعدد من الطلقات النارية.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، أخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بينهم 120 قرص مخدر، تم ضبطهم بحوزة أحد المتهمين قبل توزيعها على عملائه.
 
وتحرر المحاضر اللازمة عن الوقائع، وجارى العرض على النيابة.
 

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