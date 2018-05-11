صور.. وصول قائدى الدراجات النارية من المحافظات للسويس لتنشيط السياحة

السويس- سيد نون

شهدت محافظة السويس ظهر اليوم الجمعة، وصول فريق الدراجات النارية، بمشاركة أكثر من 200 دراجة بمصاحبة 10 سيارات سباق من مختلف محافظات مصر وسط إجراءت أمنية وانتشار مرورى مكثف بشوارع السويس فى إطار تدعيم تواصل وتدعيم الصداقة بين شباب المحافظات .

انطلق الفريق من أمام المدينة الرياضية مرورا بكورنيش السويس وشارع الجلاء أمام ديوان عام محافظة السويس، واستمر حتى كورنيش السويس الجديد أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة الشهداء .

وقال وليد أنور أحد المشاركين، إننى من السويس وإننا نرحب بزملائنا من القاهرة والمحافظات من فريق الدراجات النارية، ودائما السويس تدمع عشاق رياضة الدراجات النارية.

وأكد محمود ياماها، مشارك بفريق الدراجات النارية، أن الهدف اليوم تنشيط السياحة بالمدينة وأنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كان فى استقبال شباب مصر خالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعيد محمد السيد مدير عام الشباب والرياضة ومحمد سعد وكيل مديرية الشباب والرياضة .



قائدي الدراجات النارية



الدراجات النارية امام مبني المحافظة



الدراجات النارية بالكورنيش



دراجات نارية