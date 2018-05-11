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صور.. وزير الدفاع الإسرائيلى يزور مرتفعات الجولان فى سوريا

الجمعة، 11 مايو 2018 11:26 ص
صور.. وزير الدفاع الإسرائيلى يزور مرتفعات الجولان فى سوريا وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان يزور مرتفعات الجولان
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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زار وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان اليوم الجمعة، مستوطنة كاتزرين الإسرائيلية فى مرتفعات الجولان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى، قال أمس الخميس، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سوريا وتأمل أن يكون "هذا الفصل قد انتهى".

وأضاف قائلا" لم تسقط أى صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل"، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلى أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية فى مرتفعات الجولان اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

وصول وزير الدفاع الإسرائيلى
وصول وزير الدفاع الإسرائيلى

 

لقاء وزير الدفاع الإسرائيلى مع وسائل الإعلام
لقاء وزير الدفاع الإسرائيلى مع وسائل الإعلام

 

وزير الدفاع الإسرائيلى يحتسى القهوة
وزير الدفاع الإسرائيلى يحتسى القهوة

 


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