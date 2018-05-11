صور.. نجع القراقرة بسوهاج يغرق فى مياه الصرف الصحى

سوهاج – عمرو خلف

يعيش أهالى نجع القراقرة التابعة لقرية أولاد عزاز بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم 11 ألف نسمة، مأساة حقيقية بعد أن غطت مياه الصرف الصحى معظم أنحاء النجع من مساكن ومدارس وشوارع تعوق المواطنين عن السير فى الشوارع أو تأدية عملهم وكذلك المزارعين بالذهاب إلى حقولهم جراء ذلك، ما أثار استياء أهالى النجع مما دفعهم إلى الاستغاثة بالدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ووزير البيئة لإنقاذهم من مياه الصرف الصحى التى تحاصرهم حتى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل مشكلتهم دون جدوى.

التقى "اليوم السابع" ببعض أهالى النجع، حيث قال فى البداية عبد الرحمن أبوزيد من أهالى النجع، إن الأهالى يعانون أشد المعاناة من مياه الصرف الصحى وخاصة مع دخول فصل الصيف فهى تغرق الشوارع ولقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى دون جدوى، فقد تبرع أهل النجع بقطعة أرض لصالح المشروع وقيام البنك الدولى بتخصيص 26 مليون جنيه لصالح المشروع، إلا أنه حتى وقتنا الحاضر لم يتحرك أحد للبدء فى تنفيذ المشروع.

وأضاف أبو زيد أنه تم تخصيص المبلغ منذ أكثر من عام، وقدم أهالى النجع والقرى المجاورة عددا كبيرا من الشكاوى للمسئولين علما بأن هذه المياه تعطل حركة السير والمرور فى الشوارع، مطالبا بتنفيذ مشروع الصرف الصحى ونزح المياه باستمرار عن طريق شركة مياه الصرف الصحى خاصة وأن اولاد عزاز تقع فى الوسط بين الدير الأبيض والدير الأحمر وهما منطقتين أثريتين.

من جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الضرب والصرف الصحى بسوهاج، إن قرية القراقرة غير مخدومة بالصرف الصحى ولقد تم تنفيذ أجزاء من شبكات انحدار صرف صحى وخزان تجميعى مصمت تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج قبل بدء عمل الشركة بتمويل من جهاز البيئة وتقوم الشركة حالياً بكسح المياه المتراكمة بالخزان يومياً ثلاث مرات بسيارات كسح 8 أمتار، إلا أنه نظراً لزيادة تصرفات المواطنين أصبح الخزان لا يستوعب كميات المياه المنصرفة عليه، ولذلك تم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل للقرية بتمويل من قرض البنك الدولى للتنمية المحلية.