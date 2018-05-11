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صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

الجمعة، 11 مايو 2018 04:21 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا جولة مدير أمن الغربية داخل المسجد الأحمدى
الغربية – مصطفى عادل
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا، لمتابعة خطة تأمين المسجد، وكيفية العمل على تكثيّف إجراءات تأمين المساجد والأضرحة.

وشدد "حسونة" بتكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية فى محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه بتشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور.

وأكد مدير أمن الغربية على استنفار كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشات الهامة، ودقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة، ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة.

كما قام بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وإجراء الاستيقاف القانونى، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى (1)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى 
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى (2)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى 
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى (3)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى 
 

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