صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية والأسواق بالقنطرة شرق

الإسماعيلية – صبرى غانم

حرص اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية على القيام بجولة مفاجئة بشرق قناة السويس، رافقه خلالها اللواء بهاء حسين مساعد مدير الأمن لفرقة شمال الإسماعيلية والعميد هشام السبع مامور مركز شرطة القنطرة شرق، والرائد محمد جاد رئيس مباحث القنطرة شرق تفقدوا خلالها دائرة مركز القنطرة شرق ومنطقة سوق الاربعاء والتاكد من انتظام الخدمات على دور العبادة بدائرة المركز.

والتقى مدير الأمن خلال جولته أهالى مدينة القنطرة شرق، واستمع إلى آرائهم حول التواجد الأمنى بدائرة المركز .

كما تفقد مدير الأمن منطقة سوق الأربعاء بمدينة القنطرة شرق، وزار أحد المخابز بالمدينة للاطمئنان على انتظام عمل المخابز بالمدينة، ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات التى حددها القانون، والتأكد من توافر كافه السلع الأساسيه بمناسبه قرب حلول شهر رمضان، والتقابل مع كبار تجار الخضروات والفاكهه بالسوق لضمان وصول تلك السلع بالأسعار المقررة للمواطنين، وحثهم على تقديم عروض لبعض السلع للتيسيرعلى المواطنين.

وزار مدير الأمن كنيسة القديس اسبريديوم اليونانية، وتفقد الخدمات المعينة على الكنيسة، والتقى مسئولى الكنيسة، وقدم لهم التهنئة متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد.