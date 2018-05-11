صور.. فحص 1205 مواطنين فى قافلة علاجية بصفط الشرقية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة علاجية مجانية بقرية "صفط الشرقية" بمركز الواسطى بنى سويف، وفحص الأطباء خلالها 1205 مواطنًا، فضلًا عن عقد ثمان ندوات تثقيفية، بحضور 125 سيدة من المترددات على القافلة، وذلك بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وأشار بيان لصحة بنى سويف مساء اليوم إلى أن القافلة عقدت على مدى يومين وأجرى خلالها سلوى سعد وأحمد إسماعيل فنيى معمل القافلة، فحوصات وسحب عينات وتحليلها عبارة عن 77 عينة دم، و 37 طفيليات، بالإضافة إلى تحويل 5 من المرضى للمستشفيات، ومنح 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وذلك بمشاركة فريق إعداد القوافل بالمديرية، والذى يضم الدكتور محمد حجازى منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبى، وطه كمال مسئول مالى وإدارى، عيد فرج فرج مسئول معلومات القوفل، وأحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.



فحص احد الاطفال خلال القافلة



اصدار قرارات علاج وتحويل للمستشفيات و استطلاع راى المترددين على القافلة



سحب عينة دم من احد المترددين على القافلة



فحص عينات الطفيليات بمعمل القافلة



صرف العلاج من صيدلية القافلة