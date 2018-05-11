صور.. ذعر بين فلاحى بنى سويف بعد ظهور الجلد العقدى وإغلاق 4 أسواق ماشية

بنى سويف - هانى فتحى

حالة من الذعر انتابت الفلاحين ومربى الماشية من أهالى محافظة بنى سويف بعد انتشار أنباء عن ظهور مرض الجلد العقدى بين الماشية من الأبقار والجاموس داخل محافظة بنى سويف.

ربيع مصطفى أحد مربى الماشية بمحافظة بنى سويف قال لـ"اليوم السابع" إن الأسبوع المنقضى شهد إقبالا ضعيفا من قبل الجزارين على شراء الماشية بالمقارنة بالأسابيع الماضية مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى نفور بعض الاهالى أن عملية الشراء للحوم هذا الأسبوع عقب انتشار إنباء عن ظهور الجلد العقدى".

وأضاف ربيع مصطفى: "الحمد لله لم تحدث أى إعراض للماشية الموجودة فى المزرعة الخاصة بى من ارتفاع درجة حرارة أو امتناع عن الأكل و ظهور لطفح على أجساد الماشية، مشيرا إلى أنه قام بتحصين الماشية الموجودة لدية ضد الحمى القلاعية والجلد العقدى".

فيما قال أحد الفلاحين بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف رفض ذكر اسمه أنه يمتلك مجموعة من الماشية يقوم بتربيتها والإتجار فيها، مشيرا إلى أن أحد هذه الماشية ظهرت عليها علامات حبوب فى الجلد وفقعات وقام بالاتصال بالطبيب البيطرى وأخذت الماشية حقن للجلد العقدى إلا أن الحالة العامة لها لم تتغير حتى الآن.

من ناحية أخرى اشتكى محمود على أحد أهالى قرية هربشنت من وجود ماشية ملقاة على حافة ترعة الابراهيمية امام القرية عقب نفوقها ،مطالباً الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برفع تلك الماشية وإيجاد مدافن لها حتى لا تنتشر تلك الأمراض بين الماشية الأخرى.

وفى سياق متصل شهد شوق الدواجن بمحافظة بنى سويف ارتفاع فى أسعار الدواجن التى وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيها، حيث أرجع صلاح عبدالله مدرس بالتربية والتعليم سب ارتفاع الأسعار إلى رغبة الأهالى فى العزوف عن اللحوم هذا الأسبوع عقب انتشار الجلد العقدى.

الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، أكد أن المديرية لم تتلق أية بلاغات بنفوق حالات بسبب الجلد العقدى، مطالبا الفلاحين بالاتجاه إلى الوحدات البيطرية لتحصين الماشية الخاصة بهم من الجلد العقدى.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى، أنه يجب على الفلاح الذى تنفق منه ماشية إبلاغ الطب البيطرى للتأكد من سبب الوفاة وتحصين الماشية الأخرى الخاصة به.

وأكد الدكتور طارق الوكيل أنه تم اكتشاف 3 بؤر مصابة بالجلد العقدى بمراكز بنى سويف "المدرسة الزراعية"، مركز ببا "قرية هربشنت"، مركز الواسطى "قرية أطواب".

وأضاف مدير عام الطب البيطرى أن المحافظة تحتوى على 12 سوق ماشية، مشيراً إلى إغلاق أربع أسواق ماشية كإجراء احترازى من قبل مديرية الطب البيطرى.

وأكد الدكتور طارق الوكيل، أنه تم تحصين 162 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى على مستوى محافظة بنى سويف شملت تحصين 105 آلاف و992 رأس من الأبقار، و 56 ألفا، و410 رؤوس من الأغنام.



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