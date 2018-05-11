صور.. تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة فى إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت سلطات محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية عمليات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث قاد اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، حملة إزالات مكبرة على الطريق الصحراوى الغربى على حدود مركز إسنا جنوب الأقصر، استهدفت تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها القوات المسلحة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، عن إزالة 7 كافتيريا بالطريق الصحراوى، ومحل زيوت سيارات، وورشتين للحام الكاوتش.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر محمد بدر، على التعامل مع كافة حالات التعدى بكل حسم لاسترداد أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.



حملات ازالة التعديات علي املاك الدولة باسنا



حملات ازالة التعديات علي املاك الدولة باسنا