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الجمعة، 11 مايو 2018 08:50 ص
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صور.. تعرف على أحدث تقاليع فوانيس رمضان بالفيوم

الجمعة، 11 مايو 2018 08:00 ص
صور.. تعرف على أحدث تقاليع فوانيس رمضان بالفيوم فانوس رمضان
الفيوم – رباب الجالي
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لم يعد فانوس رمضان كما كان قديما مجرد فانوس صغير أو كبير، يسعد به الأطفال، ويشتريه والدهم لهم فى ليلة رؤية هلال شهر رمضان، بل تطور شكل فانوس رمضان وكيفية تقديمه فأصبح هدية مناسبة بين المخطوبين والأزواج والأصدقاء، ولذلك نجد فى محافظة الفيوم انتشرت تقاليع جديدة لتقديم فانوس رمضان هدية لخطيبتك أو صديقك.

يقول إياد سيد صاحب محل للورود بالفيوم، إن تزيين فانوس رمضان بالورد أحدث تقاليع تقديمه هذا العام، حيث يتم تقديمه فى "بوكس" هدايا أو "سبت" ويتم تزيينه بورود من أنواع مختلفة والنوع الأكثر استخداما هو الورد الجورى، فيتم وضع مصحف ملون وربطه بشريط من الستان ويتم تقديم عروسة لطمطم أو بوجى مع بعض الشيكولاتة.

ولفت إياد إلى أن الأكثر إقبالا على تصميم هذه الفوانيس هم المخطوبين والأصدقاء ويتبادلونه بينهم كهدايا بمناسبة قدوم شهر رمضان.

أحدث تقاليع فانوس رمضان (1)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (2)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (3)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (4)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (5)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (6)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (7)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (8)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (9)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (10)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (11)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (12)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (13)
 

 

أحدث تقاليع فانوس رمضان (14)

 


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