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صور.. الكشف على 1800 حالة من مرضى العيون بقافلة "عينك فى عنينا" بالغربية

الجمعة، 11 مايو 2018 06:07 م
صور.. الكشف على 1800 حالة من مرضى العيون بقافلة "عينك فى عنينا" بالغربية قافلة طبية للعيون بالغربية
الغربية مصطفى عادل
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أجرت اليوم الجمعة، قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" بمحافظة الغربية، الكشف على أكثر من 1800 حالة من مرضى العيون، بقرية برما التابعة لمركز طنطا، وذلك تحت رعاية مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وبحضور أساتذة الرمد بطنطا.

وانطلقت القافلة فى الثامنة صباحًا، وقامت بتقديم خدماتها الطبية على مدار اليوم من كشف طبى، حيث تم توزيع أدوية مجانية، وأخذ قياسات النظارات الطبية، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات التى تحتاج لتدخلات جراحية، تمهيدا لإجرائها بالمجان خلال أيام.

حضر فعاليات القافلة عدد من قيادات تعليم الغربية، وعلى رأسهم صبرى الدسوقى مدير إدارة غرب طنطا التعليمية، والدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية، والدكتورة نبيلة جمال مدير عام التفتيش الصيدلى بالغربية سابقاً، وعدد من رؤساء الوحدات القروية، وأسماء عبد الدايم منسق الحملة بالغربية، والدكتور عبد القوى غلوش منسق الحملة بمركز طنطا.

ويذكر أن مبادرة "عنيك فى عنينا" تعمل على رفع مستوى الوعى الصحى بمخاطر الأمراض المسببة للعمى، وطرق الوقاية منها، وأهمية الكشف المبكر فى الحصول على نتائج شفاء أفضل، حيث أن ما يقرب من 80% من الأمراض المسببة لفقدان البصر يمكن الوقاية منها وعلاجها في مراحلها الأولى بسهولة وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

 

 

 

الكشف على مرضى العيون (1)
الكشف على مرضى العيون 

 

الكشف على مرضى العيون (2)
الكشف على مرضى العيون 

 

الكشف على مرضى العيون (3)
الكشف على مرضى العيون

 

الكشف على مرضى العيون (4)
الكشف على مرضى العيون 

 

الكشف على مرضى العيون (5)
الكشف على مرضى العيون 

 


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