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صور .. افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بأصفون جنوب الأقصر

الجمعة، 11 مايو 2018 02:39 م
صور .. افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بأصفون جنوب الأقصر إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب بأصفون جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتح الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك بحضور محافظ الأقصر محمد بدر، الذى أدى صلاة الجمعة بالمسجد.

 

يشار إلى أن المسجد مقام على مساحة 550 متر مربع تشمل مبانى المسجد على مساحة 300 متر مربع، ومكون من طابقين، حيث يوجد المسجد بالطابق الأول، والطابق الثانى يضم مصلى للسيدات، ومكتب تحفيظ للقرآن الكريم، وحضانة، وبلغت تكلفة إنشاء المسجد 2 مليون جنيه، والمسجد مقام على أرض ملك الحاج محمد النوبى.

 
إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب بأصفون جنوب الأقصر
إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب بأصفون جنوب الأقصر

محافظ الأقصر يشهد فعاليات افتتاح المسجد باسنا
محافظ الأقصر يشهد فعاليات افتتاح المسجد باسنا

جانب من افتتاح المسجد واول صلاة جمعة داخله
جانب من افتتاح المسجد واول صلاة جمعة داخله
 
 

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