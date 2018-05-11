صور.. أهالى منشأة العتر بالغربية يشكون غياب الاطباء بالوحدة الصحية للقرية

الغربيه محمد طارق

سادت حالة من الاستياء والغضب أهالى قرية منشأة العتر التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال الذى يضرب الوحدة الصحية بالقرية، وسط غياب تام للإدارة الصحية التابعين لها، وعدم مرور لجان من مديرية الصحة لمحاسبة المقصرين.

وقال مصطفى عبد المليك، أحد شباب القرية، إن الوحدة الصحية بالقرية عبارة عن مبنى فقط لا يوجد به أى أجهزة ولا أدوية، وهو ما يجبر الأهالى على الذهاب إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج فى الحالات الطارئة، كما أن الأطباء لا ينتظمون فى الذهاب للوحدة الصحية ولا يتواجد بها سوى الممرضات فقط فى معظم الأوقات.

وأضاف أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسئولين بالوحدة الصحية بزفتى بتوفير أجهزة بالوحدة، موضحا أن الوحدة الصحية لا يوجد بها خدمات ولا عناصر بشرية سوى دكتورة واحدة وممرضة موجودين يوميا لمتابعة حالات تنظيم الأسرة والحمل فقط، ولا يوجد حتى كرسى أسنان.

وناشد أهالى القرية الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة للوحدة الصحية، ومحاسبة العاملين بها على تقصيرهم، وتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات أهالى القرية.

من جانبه صرحت الدكتورة إيمان معتوه مدير عام الطب بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" بأن الوحدة يوجد بها دكتورة وممرضة لمتابعة الحالات بالقرية، كما سيتم تكليف أطباء جدد للعمل داخل الوحدة.

وأضافت أنه سيتم رفع تقرير لوزارة الصحة بتوفير الأجهزة اللازمة للوحدة، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة صرف الأدوية وعمل حصر بالأدوية الناقصة لتوفيرها بأسرع وقت.











الوحده-الصحيه-بمنشية-العتر



الوحده-مغلقه



الوحده-من-الداخل



أهالي-منشية-العتر-يطالبون-بتوفير-أدوية-للوحده



غرفة-الأطباء



غرفة-الكشف



غرفة-الكشف-بدون-أطباء



مدخل-الوحده-الصحيه