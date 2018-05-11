صور.. أحمد عمر هاشم يفتتح مسجد أبو جبر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء المسلمين، مسجد مجمع أبوجبر الإسلامى، المنشأ بجهود ذاتية، بعزبة أبوجبر بمركز الإبراهيمية فى الشرقية، فى حضور أهالى القرية، ومحمد شحاتة زايد عضو مجلس النواب، والشيخ عبدالفتاح الطاروطى من كبار قراء القرآن، عدد كبير من الشخصيات العامة والتنفيذية .

وبدء شعائر صلاة الجمعة، بقراءة القرآن للشيخ عبدالفتاح الطاروطي، ثم قام الدكتور أحمد عمر هاشم ، بإلقاء أول خطبة جمعة فى المسجد، والتى كانت حول فضائل أعمار مساجد بيوت الله، وكذلك فضل شهر رمضان و فرضية الصيام .

يشار إلى أن المسجد تبرع من أحد المواطنين صدقة جارية لخدمة القرية، ويضم ثلاثة أدور، صحن المسجد بمأذنة عالية، ودار للمناسبات تضم قاعة كبيرة و مكيفة، و مصلى للسيدات .