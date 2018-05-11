سفر وعودة 1672 مصريا وليبيا و314 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1672 مصريا وليبيا و314 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1077 إلى الجانب الليبى، بينهم 233 مصريا و844 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 595 شخصا بينهم 485 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و110 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 398 ألف و9 مصرييين.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 130 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 148 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.