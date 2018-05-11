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سفارة أمريكا بالقاهرة تقيم معرض "شغلنا" للتوظيف لأول مرة فى مدينة الأقصر

الجمعة، 11 مايو 2018 03:30 م
سفارة أمريكا بالقاهرة تقيم معرض "شغلنا" للتوظيف لأول مرة فى مدينة الأقصر القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر
كتبت : إنجى مجدي
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أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة إقامة معرضها الناجح للتوظيف "شغّلنا،" لأول مرة خارج القاهرة، في مدينة الأقصر التاريخية ويجمع المعرض، الذي يقام يوم غد السبت، بالتعاون بين السفارة الأمريكية في القاهرة ومحافظة الأقصر، بين الشركات والباحثين عن عمل من كافة أنحاء صعيد مصر.

وبمناسبة انعقاد هذا المعرض، صرّح القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر قائلاً: "إن دعمنا لاقتصاد مصري قوي ومزدهر وقادر على توفير فرص عمل واعدة هو ضمن الأولويات الرئيسية للسفارة الأمريكية في مصر." وأضاف جولدبرجر: "إقامة هذا الحدث في محافظة الأقصر يؤكد دعمنا للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء مصر."

وتسعى نحو 33 شركة ومؤسسة تجارية من خلال هذا المعرض لإتاحة أكثر من 1500 وظيفة شاغرة، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة، سيوفر المعرض للباحثين عن العمل دورات تدريب وتنمية مهنية.

 

 

 


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