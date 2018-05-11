رسميا.. "الأحد" بدء التسجيل لصرف البنزين للتكاتك ببئر العبد في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد الحر

أعلن مجلس مدينة بئر العبد، الليلة، عن بدء التسجيل لجميع مركبات "التوك توك" إعتبارا من يوم الاحد 13 مايو الجاري للحصول على البنزين .

وقال المهندس صابر خفاجه ، مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، إن التسجيل سيكون بمكتب الإتصال الجماهيري بالعلاقات العامة بمجلس المدينة بالدور الثالث للتكاتك المرخصة فقط

وأشار خفاجه إن المستندات المطلوبة لعملية التسجيل هى: (رخصة تسيير التوك توك وصورة بطاقة صاحب التوك توك).

وشدد خفاجه على ضرورة إلتزام جميع سائقي التكاتك بتعريفة الركوب المقررة من قبل مجلس المدينة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشدده لمن يخالف التعريفة والمغالاه فيها .

وأوضح أن هذا القرار جاء ذلك بناء على الطلب الذى تقدم به نصر الله محمد نصر الله رئيس مدينة بئر العبد للجهات المختصة ، وتمت الموافقة عليه ، تخفيفا من معاناة المواطنين.