رئيس الوزراء اللبنانى: العيش المشترك أكبر ضمانة لمنع الفتنة

(أ ش أ)

رأى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن لبنان سيتجاوز مرحلة التصعيد الإقليمى والدولى لفتح صفحة جديدة تضعه على خريطة الاستقرار والتقدم والبناء، مؤكدا أن العيش المشترك أكبر ضمانة فى يدنا لنمنع دخول الفتنة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحريرى مساء اليوم فى "مهرجان النصر" الذى أقيم فى "بيت الوسط" بوسط بيروت بحضور نواب "تيار المستقبل" الحاليين والمنتخبين، وحشود كبيرة من مناصرى التيار فى بيروت وكافة المناطق.

وأشار إلى أن تيار المستقبل ما زال الرقم الصعب فى المعادلة الوطنية، ما زال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية فى البرلمان، وقال "يجب أن تتأكدوا أن سعد الحريرى مستمر فى الخط الأمامى لحماية لبنان، ومستمر فى الدفاع عن حقوق كل المجموعات التى حمت قرار تيار المستقبل فى الانتخابات".