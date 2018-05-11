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بدء توافد أعضاء المجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمكة المكرمة

الجمعة، 11 مايو 2018 02:34 م
بدء توافد أعضاء المجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمكة المكرمة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
أ ش أ
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بدأ اليوم الجمعة، توافد وزراء أعضاء المجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الاسلامى إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى اجتماع المجلس التنفيذى للمؤتمر فى دورته الـ(11)، والمقرر عقده بعد غد، برئاسة وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى رئيس المجلس التنفيذى للمؤتمر الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، بمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا يأتى فى مقدمتها تعزيز الاعتدال الفكرى والمنهجى ومواجهة الفكر المتطرف، والحوار الثقافى العربى الإسلامى مع الغرب والشرق، وتعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم، وتأهيل أئمة المساجد وتعزيز الدور المناط بهم، إلى جانب بحث سبل التعاون الأمثل بين الوزارات المعنية بالشأن الإسلامى فى دول العالم الإسلامى، وأشارت "واس"، إلى أنه من المنتظر أن يكتمل وصول الوزراء يوم غد السبت.


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