انفجار سفينة تركية فى طريقها لميناء الحديدة اليمنى

انفجار سفينة تركية فى طريقها لميناء الحديدة اليمنىالجمعة، 11 مايو 2018 10:48 م
انفجار سفينة - أرشيفية
إضافة تعليق
ذكرت مصادر إعلامية أن قوات التحالف فتشت سفينة تركية محملة بالقمح تعرضت لانفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف فى الحديدة.
وأضافت المصادر، حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الجمعة، أن قائد السفينة التجارية رفض مساعدة قوات التحالف للكشف عن سبب الانفجار.
وأوضحت المصادر أن فريق التفتيش فى التحالف كشف عن وجود آثار انفجار وشظايا داخل السفينة، التى على متنها 23 بحاراً تركياً، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودى للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الانفجار ومن حمولتها.
إضافة تعليق
تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار
فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة