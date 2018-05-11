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الجمعة، 11 مايو 2018 11:13 م
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انفجار سفينة تركية فى طريقها لميناء الحديدة اليمنى

الجمعة، 11 مايو 2018 10:48 م
انفجار سفينة تركية فى طريقها لميناء الحديدة اليمنى انفجار سفينة - أرشيفية
(أ ش أ)
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ذكرت مصادر إعلامية أن قوات التحالف فتشت سفينة تركية محملة بالقمح تعرضت لانفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف فى الحديدة.

وأضافت المصادر، حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الجمعة، أن قائد السفينة التجارية رفض مساعدة قوات التحالف للكشف عن سبب الانفجار.

وأوضحت المصادر أن فريق التفتيش فى التحالف كشف عن وجود آثار انفجار وشظايا داخل السفينة، التى على متنها 23 بحاراً تركياً، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودى للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الانفجار ومن حمولتها.

 


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اليمن




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