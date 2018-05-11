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الجمعة، 11 مايو 2018 10:02 م
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القبض على سيدتين هاربتين من 30 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الجمعة، 11 مايو 2018 08:51 م
القبض على سيدتين هاربتين من 30 حكما قضائيا فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على سيدتين هاربتين من 30 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيها 22 سنة فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل من المتهمة "زكية.ع.ا" 34 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليها فى 15 حكما قضائيا والمقضى فيها بالحبس 4 سنوات بتهم "تبديد"، والمتهمة "نجوى.ع.م" 39 عاما ربة منزل مقيمة السنبلاوين دقهلية مطلوب التنفيذ عليها فى 15 حكما قضائيا والمقضى فيها بالحبس 18 سنة بتهم "تبديد، إيصالات أمانة".

تم التحفظ على المتهمتين، وتحررت لهما المحاضر اللازمة بالضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


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