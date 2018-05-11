السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير الميادين الرئيسية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أجرى المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية بنطاق حى ثالث، اليوم الجمعة، لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال رفع كفاءة وتطوير ميادين الحى، يرافقه سعيد فرج نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس عبد الحميد غريب رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال خطة محافظة الإسماعيلية لتجميل وتطوير ورفع كفاءة جميع الميادين الرئيسية والمحاور والطرق التى يجرى تنفيذها بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

تضمنت الجولة، تفقد ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد محمد الدرة المنتزه، تقاطع الشارع التجارى مع شارع المنتزه، والذى يتم تطويره حاليا بتكلفة تتجاوز 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير الجزيرة الوسطى وصيانة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار وصيانة البلدورات والأرصفة وكشافات الإضاءة.

وخلال الجولة، أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، على أنه يجرى حاليا تطوير ورفع كفاءة عدد كبيرمن الميادين والشوارع بمختلف الأحياء، إضافة الى ما يتم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.