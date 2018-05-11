video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير الروسى بالكويت: لا نعتزم نقل سفارتنا إلى القدس

الجمعة، 11 مايو 2018 09:08 ص
السفير الروسى بالكويت: لا نعتزم نقل سفارتنا إلى القدس السفير الروسى لدى الكويت إليكسى سولوماتين
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير الروسى لدى الكويت إليكسى سولوماتين، عدم اعتزام موسكو نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، نافياً فى الوقت ذاته أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قد ناقش هذا الموضوع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى لقائهما الأخير.

وقال سولوماتين - فى تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال الذى أقامته السفارة الروسية بالكويت بمناسبة ذكرى انتصار موسكو وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق على النازية فى الحرب العالمية الثانية - إنه منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس، تبين أن هذا الأمر سيطوق عملية السلام، مشيراً إلى أن موسكو تؤيد أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والغربية عاصمة لإسرائيل.

وحول ما تشهده المنطقة من قلق بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قال "صحيح نشعر بقلق كبير من التطورات والتوترات الحالية فى الشرق الأوسط، وموقفنا حول البرنامج النووى الايراني، ينبثق من احترام اتفاقيات حظر انتشار وصناعة الاسلحة النووية والدمار الشامل، وعلينا أن نشجع الدول التى تتخلى عن طموحاتها لتطوير مثل هذه الأسلحة، سواء كانت كوريا الشمالية أو ايران أو غيرها من الدول .. نتفق مع هذه الدول، ونوقع اتفاقيات، وبعدها ننسحب منها، قد يؤدى هذا إلى مشاكل أكثر، فربما هذه الدول تفقد الثقة بالدول الكبرى الموقعة معها اتفاقيات فى هذا المجال".

وأضاف أن الولايات المتحدة بذلت جهودا حثيثة، سواء مع روسيا أو دول أخرى، من أجل الوصول لمثل هذا الاتفاق مع ايران، فكيف لها أن تنسحب منه بعد دخوله حيز التنفيذ، قائلا "هذا الامر ليس بالجيد ولهذا السبب، نحن قلقون، وعلينا أن نعمل فى اتجاه ثبات، أن تحرز هذه الاتفاقيات فى اتجاه حظر لانتشار الاسلحة النووية".

وحول تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ايران، قال سولوماتين "روسيا ودول أوروبا الغربية باقية على الاتفاق الذى أبرم، والعقوبات من جانب الولايات المتحدة، هى عقوبات أحادية الجانب، وتمس مصالح أمريكية مع ايران، ونحن لسنا ملتزمين باحترام مثل هذه العقوبات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشديد الحراسة على السفير الروسى بالكويت

السفير الروسى بالكويت يحتج على استخدام صورة مدفيديف فى مظاهرة احتجاجية

روسيا

الكويت

اخبار روسيا

اخبار الكويت

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة