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الجمعة، 11 مايو 2018 03:45 م
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السفارة الأمريكية بالعراق تحذر من هجمات إرهابية على بغداد خلال الانتخابات

الجمعة، 11 مايو 2018 02:52 م
السفارة الأمريكية بالعراق تحذر من هجمات إرهابية على بغداد خلال الانتخابات السفارة الأمريكية فى بغداد
وكالات الأنباء
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أكدت السفارة الأمريكية فى بغداد تلقيها معلومات عن هجمات إرهابية محتملة ضد مراكز الاقتراع فى العراق وتحديدا فى بعض مناطق بغداد، خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة غدا.

وذكرت السفارة أنها أقدمت على تقييد تحركات موظفيها مؤقتا إلى هذه المناطق، مطالبة رعاياها بتوخى الحيطة والحذر فى مناطق تواجدهم.

 


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