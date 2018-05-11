السفارة الأمريكية بالعراق تحذر من هجمات إرهابية على بغداد خلال الانتخابات

وكالات الأنباء

أكدت السفارة الأمريكية فى بغداد تلقيها معلومات عن هجمات إرهابية محتملة ضد مراكز الاقتراع فى العراق وتحديدا فى بعض مناطق بغداد، خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة غدا.

وذكرت السفارة أنها أقدمت على تقييد تحركات موظفيها مؤقتا إلى هذه المناطق، مطالبة رعاياها بتوخى الحيطة والحذر فى مناطق تواجدهم.