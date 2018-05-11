الرئيس العراقى: ندعو أطراف العملية الانتخابية للتعاون من أجل إنجاح الاقتراع غداً

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم، على أهمية الالتزام باحترام حماية حقوق المواطنين الدستورية، داعياً أطراف العملية الانتخابية للتعاون لإنجاح الاقتراع غداً.

وطالب خلال كلمته قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت، الجهات القضائية بالتصدى لأى تعد على حقوق المواطنين أثناء الاقتراع.

وبدأت فترة الصمت الانتخابى فى العراق قبل يوم من بدء الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت، وذلك وسط إجراءات مشددة من السلطات العراقية لمواجهة المخالفين بعقوبات تصل إلى حرمان الحزب أو المرشح المخالف من المشاركة فى الانتخابات.