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الداخلية العراقية تعلن عن خطة أمنية محكمة لحماية مراكز اقتراع الانتخابات

الجمعة، 11 مايو 2018 03:29 م
الداخلية العراقية تعلن عن خطة أمنية محكمة لحماية مراكز اقتراع الانتخابات الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن لديها خطة أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى غدا السبت فى أنحاء البلاد، وتوقعت أن تكون أجواء الانتخابات "مثالية".

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، "إلى أخواتنا وإخوتنا فى كل مكان من عراقنا العزيز، قواتكم الأمنية البطلة جهزت خطة أمنية محكمة للانتخابات لحمايتكم وحماية المراكز الانتخابية".

وأضاف معن، "سوف تشاهدون هذه الأجواء الأمنية المثالية بأنفسكم، ولا تتأثروا بأى وسيلة إعلام حاقدة لثنيكم عن الذهاب لممارستكم الديمقراطية الوطنية"، وكانت السفارة الأمريكية فى العراق حذرت، فى وقت سابق اليوم، من هجمات "إرهابية" تستهدف مراكز انتخابية فى العراق، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن هجمات "محتملة" فى جميع أنحاء العراق.


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