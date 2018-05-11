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الجيش الليبى يحبط محاولة هجوم من الجماعات الإرهابية جنوب مدينة درنة

الجمعة، 11 مايو 2018 12:37 م
الجيش الليبى يحبط محاولة هجوم من الجماعات الإرهابية جنوب مدينة درنة عمليات الجيش الليبى - ارشيفية
كتب - أحمد جمعة
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تمكنت قوات الجيش الليبى، فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة التفاف مجموعة من العناصر الإرهابية على القوات المسلحة بمحور الحيلة جنوب مدينة درنة.

وقال الإعلامى الليبى، صلاح بوجيدار، إن محاولة التفاف فاشلة قامت بها الجماعات الإرهابية فجر اليوم الجمعة حيث تمكنت القوات المسلحة الليبية بمنطقة الاردام جنوب مدينة درنة باستدراج العدو، وتم الاشتباك معهم وكبدو الإرهابيين خسائر فى الأرواح ولاذو الإرهابيين بالفرار، مؤكدا أنه بعد تمشيط المنطقة تم العثور على حبوب هلوسة نوع ترمادول وذخائر لدى الجماعات الإرهابية.

وأكد بوجيدار أن الأوضاع الأمنية في جميع المحاور بمدينة درنة تحت السيطرة.

 

 

 

 


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