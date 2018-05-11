video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإعلان عن مصالحة وطنية بين مدينتى الزنتان والزاوية الليبيتان

الجمعة، 11 مايو 2018 12:38 م
الإعلان عن مصالحة وطنية بين مدينتى الزنتان والزاوية الليبيتان المصالحة بين الزنتان والزاوية
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد ممثلو عن مدينتى الزنتان والزاوية بليبيا فى لقاء المصالحة الثانى بين المدينتين، على التداول السلمى للسلطة، وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت السلطة المدنية.

f696c0d6-1c17-4c9b-a267-7365b42e4127

وشدد ممثلو المدينتين، فى البيان الختامى على وحدة التراب الليبي، والحوار الليبى الليبى داخل أراضى ليبيا، وعدم اللجوء للسلاح أو التلويح به، إضافة إلى الاحتكام للحوار فى إدارة أى خلاف أو نزاع.

bc0baed2-8a91-474b-b166-e04d5585be2d

وطالب البيان بتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والغلو، والجريمة المنظمة وخاصة عمليات التهريب، مؤكدا ضرورة عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وبيوتهم.

80f955cd-655b-4e4d-a944-4e8005c538da

واتفق ممثلو المدينتين على تشكيل لجنة للنظر فى الملفات العالقة بينهما، والعمل على حلها، وضمان حرية التنقل والامتلاك والتجارة بين مدينتى الزاوية والزنتان.

 

يذكر أن لقاء المصالحة بين مدينتى الزنتان والزاوية فى ليبيا، هو الثانى بعد لقائهما الأول فى أبريل الماضى بالزنتان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نواب ليبيا يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء بالبرلمان الأفريقى

الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا: الإخوان مجرمون وتحالفوا مع الاستعمار

تحالف الشيطان يلتئم باجتماع داكار.. تيار الإسلام السياسى الليبى يتحالف مع أنصار القذافى لإفشال جهود "سلامة" وضرب اتفاق الصخيرات.. بلحاج ومخزوم والزنتانى ينفذون مخطط مخابرات تركيا وقطر لإدخال ليبيا مستنقع الفوضى

ليبيا

اخبار ليبيا

المصالحه الوطنيه

مصالحه الزنتان

مصالحه الزاويه

المصالحه الليبيه




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة