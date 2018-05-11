الإعلان عن مصالحة وطنية بين مدينتى الزنتان والزاوية الليبيتان

كتب - أحمد جمعة

أكد ممثلو عن مدينتى الزنتان والزاوية بليبيا فى لقاء المصالحة الثانى بين المدينتين، على التداول السلمى للسلطة، وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت السلطة المدنية.

وشدد ممثلو المدينتين، فى البيان الختامى على وحدة التراب الليبي، والحوار الليبى الليبى داخل أراضى ليبيا، وعدم اللجوء للسلاح أو التلويح به، إضافة إلى الاحتكام للحوار فى إدارة أى خلاف أو نزاع.

وطالب البيان بتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والغلو، والجريمة المنظمة وخاصة عمليات التهريب، مؤكدا ضرورة عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وبيوتهم.

واتفق ممثلو المدينتين على تشكيل لجنة للنظر فى الملفات العالقة بينهما، والعمل على حلها، وضمان حرية التنقل والامتلاك والتجارة بين مدينتى الزاوية والزنتان.

يذكر أن لقاء المصالحة بين مدينتى الزنتان والزاوية فى ليبيا، هو الثانى بعد لقائهما الأول فى أبريل الماضى بالزنتان.