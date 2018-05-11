video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإثنين المقبل .. قطع المياه عن 3 مناطق بالشرقية لمدة 10 ساعات

الجمعة، 11 مايو 2018 03:15 م
الإثنين المقبل .. قطع المياه عن 3 مناطق بالشرقية لمدة 10 ساعات قطع المياه -أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن قطع الخدمة عن مدينة الحسينية، يوم الإثنين القادم، من الـ7 صباحًا، وحتي الـ 5 مساء من نفس اليوم، لمدة 10ساعات.

وقالت الشركة في بيان صحفي، صادر اليوم الجمعة، إن توقف الخدمة يأتي لتوقف محطة مياه الحسينية المرشحة بمركز الحسينية، بسبب القيام بأعمال غسل وتطهير الخزان الأرضي الخاص بالمحطة، طبقاً للخطة السنوية للتطهير، مما سيترتب عليه قطع المياه عن "مدينة الحسينية، الوحدة المحلية بسعود، وسماكين الغرب".

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

 

   
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة أسوان.. مساء اليوم

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

الحسينية

تطهير محطة مياه الحسينية




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة