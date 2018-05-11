الإثنين المقبل .. قطع المياه عن 3 مناطق بالشرقية لمدة 10 ساعات

الإثنين المقبل .. قطع المياه عن 3 مناطق بالشرقية لمدة 10 ساعاتالجمعة، 11 مايو 2018 03:15 م
قطع المياه -أرشيفية
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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن قطع الخدمة عن مدينة الحسينية، يوم الإثنين القادم، من الـ7 صباحًا، وحتي الـ 5 مساء من نفس اليوم، لمدة 10ساعات.
وقالت الشركة في بيان صحفي، صادر اليوم الجمعة، إن توقف الخدمة يأتي لتوقف محطة مياه الحسينية المرشحة بمركز الحسينية، بسبب القيام بأعمال غسل وتطهير الخزان الأرضي الخاص بالمحطة، طبقاً للخطة السنوية للتطهير، مما سيترتب عليه قطع المياه عن "مدينة الحسينية، الوحدة المحلية بسعود، وسماكين الغرب".
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.
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