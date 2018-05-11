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الجمعة، 11 مايو 2018 07:16 م
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استجابة لتقرير اليوم السابع.. إيقاف 11 وحدة نهرية مخالفة ببنى سويف

الجمعة، 11 مايو 2018 05:20 م
استجابة لتقرير اليوم السابع.. إيقاف 11 وحدة نهرية مخالفة ببنى سويف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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استجابة لما نشرة "اليوم السابع"، تحت عنوان "اليوم السابع يكشف النعوش العائمة بنيل بنى سويف تهدد حياة الأهالى"، شكل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، لجنة من ادارة الملاحة الداخلية بمديرية الطرق والنقل، وبالتعاون والتنسيق مع أقسام الملاحة النهرية بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة، وكذا هيئة الرقابة النهرية، وقسم شرطة المسطحات المائية قامت بالمرور، والتفتيش على كافة الوحدات النهرية داخل نطاق المحافظة.
 
وكشف التقرير الصادر عن اللجنة، عن إيقاف وحدة نهرية مخالفة، حيث  تم تسليم الإيقافات إلى قسم شرطة المسطحات ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
كان "اليوم السابع"، قد نشر تقريرا بالفيديو والصور تحت عنوان " اليوم السابع يكشف النعوش العائمة بنيل بنى سويف تهدد حياة الأهالى" رصد فيه معاناة اهالى شرق النيل مع المعديات النيلية والخطورة التى يتعرض اليها الاهالى .
 
 

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