استجابة لتقرير اليوم السابع.. إيقاف 11 وحدة نهرية مخالفة ببنى سويف

استجابة لتقرير اليوم السابع.. إيقاف 11 وحدة نهرية مخالفة ببنى سويفالجمعة، 11 مايو 2018 05:20 م
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
إضافة تعليق
استجابة لما نشرة "اليوم السابع"، تحت عنوان "اليوم السابع يكشف النعوش العائمة بنيل بنى سويف تهدد حياة الأهالى"، شكل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، لجنة من ادارة الملاحة الداخلية بمديرية الطرق والنقل، وبالتعاون والتنسيق مع أقسام الملاحة النهرية بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة، وكذا هيئة الرقابة النهرية، وقسم شرطة المسطحات المائية قامت بالمرور، والتفتيش على كافة الوحدات النهرية داخل نطاق المحافظة.
وكشف التقرير الصادر عن اللجنة، عن إيقاف وحدة نهرية مخالفة، حيث تم تسليم الإيقافات إلى قسم شرطة المسطحات ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كان "اليوم السابع"، قد نشر تقريرا بالفيديو والصور تحت عنوان " اليوم السابع يكشف النعوش العائمة بنيل بنى سويف تهدد حياة الأهالى" رصد فيه معاناة اهالى شرق النيل مع المعديات النيلية والخطورة التى يتعرض اليها الاهالى .
إضافة تعليق
تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار
فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة