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إنقاذ 7 حالات من الغرق بشاطئ رأس البر

الجمعة، 11 مايو 2018 09:29 م
إنقاذ 7 حالات من الغرق بشاطئ رأس البر إنقاذ المصطافين من الغرق - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر بمحافظة دمياط من إنقاذ 7 حالات من الغرق، كما تمت إعادة 3 أطفال تائهين إلى ذويهم. وشهدت شواطئ مدينة رأس البر اليوم إقبالا من المواطنين الفارّين من حرارة الجو .

 

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بتأمين شاطئ المدينة فى الجمعة الثانية من شهر مايو وبدايات لموسم صيف 2018 برجال الإنقاذ والمعدات البحرية، بإجمالى 100 رجل إنقاذ، و6 لنشات سريع، و2 موتوسيكل مائى، وتواجدت عربات الإسعاف، وخيم تجميع الأطفال التائهين.

 


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