إزالة 96 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة الزراعية والأوقاف والإصلاح الزراعية، حملة مكبرة بتوجيه وإشراف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

أسفرت الحملة عن إزالة 49 حالة تعد على الأراضى الزراعية وصادر بشأنها قرارات إزالة بمساحة 2 فدان و11 قيراط وإزالة 4 حالات تعد على خط أنابيب البترول بمساحة 375م بناحية الحدادين.

وعلى جانب آخر، شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة شبين القناطر حملة مكبرة برئاسة محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر، حيث تمت إزالة عدد 5 حالات بمساحة 4 قيراط بالجعافرة والسلمانية.

وعلى صعيد آخر، نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة بنها برئاسة نجوى العشيرى رئيس المدينة بشن حملة مكبرة، حيث تمت إزالة 2 حالة تعدى على أملاك الدولة حالة بمساحة 350م بكفر الجزار.

كما قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب عبد الرازق بإزالة 40 حالة إزالة بمساحة 5 فدان بقرية أبو الغيط.

وصرح المحافظ بأنه سيواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانتفاع بدون وجه حق بأملاك الدولة أو الاعتداء على مقدرات الشعب المتمثلة فى المال العام، مؤكدا على أنه لا تهاون على أى معتدى على أراضى أملاك الدولة .

وأوضح المحافظ أنه عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر جميع أراضى أملاك الدولة، وتم إنشاء سجلات بكل مركز ومدينة ووحدة قروية، موضحا مساحة كل قطعة وجهة الولاية عليها ومقترحا بكيفية استغلالها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تعود بالفائدة والنفع على أبناء المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم توفيق أوضاع لعدد من الحالات بعد أن تم تحصيل القيمة الإيجازية المتأخرة على المدد السابقة ودفع الغرامات ليتم تحرير استمارات تقنين أوضاع بإدارة الأملاك.