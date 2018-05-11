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الجمعة، 11 مايو 2018 01:43 م
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إزالة 111 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بقنا

الجمعة، 11 مايو 2018 01:28 م
إزالة 111 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بقنا حملة إزالة تعديات على الأراضى - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملاتها الأمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل بمراكز قفط وقوص والوقف ومركز قنا، لإعادة الانضباط للشارع القانونى.

 

تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا إخطارا يفيد شن حملة أمنية مكبرة لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 111 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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