أهالى دمياط يطالبون بمعاقبة مستخدمى المياه فى رش الشوارع

دمياط - معتز الشربينى

أعرب عدد من أهالى محافظة دمياط عن استيائهم من قيام بعض أصحاب المحال التجارية والمقاهى برش مياه الشرب فى الشوارع خاصة مع مطلع فصل الصيف، مما يعد إهدارا واضحا لمياه الشرب وتحديا صارخا لكافة القوانين واللوائح التى تمنع ذلك.

"اليوم السابع" استمع إلى رأى المواطنين الذين يطالبون بتطبيق قانون الغرامة بكل شدة وحزم على من يخالف القانون يقوم برش مياه الشرب فى الشوارع واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

تقول رحمة حمدى ربة منزل: نطالب كافة الجهات التنفيذية بتطبيق قانون الغرامة على إهدار المياه ورش الشوارع بالمياه أمام المعارض والمقاهى حفاظا على مياه الشرب التى تكلف الدولة أموالا طائلة.

ويضيف محمد أبو مصطفى نجار أن كثير من المحال التجارية والمعارض والمقاهى تقوم برش مياه الشرب أمام المحلات وخاصة الفترات المسائية فى غياب موظفى شركة مياه الشرب

من جانبه قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط لـ"اليوم السابع" إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أصدر قرار إداريا بحظر استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها سواء كان رش الشوارع أو غسيل السيارات أو رى الحدائق.

وأضاف أنه تم تحديد قيمة غرامة 1000 جنيه ممن يخالف هذا الحظر تحصل كفرق محاسبة أو بالطريق الإدارى، ويأتى هذا القرار فى إطار حرص المحافظ على ترشيد استهلاك مياه الشرب، ونشر الوعى بأهمية قطرة الماء، وضرورة الحفاظ عليها، وعدم استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

وأشار عسل إلى أن ذلك يأتى على خلفية تعمد أصحاب المحال والمعارض استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أمام المحال أو غسل وجهات المحلات والمعارض بما يمثل إهدار للمال العام سواء من استغلال مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها أو تدمير الطرق وتأكلها.



رش مياه الشرب



استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع



مخالفة رش مياه الشرب بالشوارع



جانب من رش مياه الشرب



مخالفة رش مياه الشرب بالشوارع