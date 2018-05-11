آلاف الفلسطينيين يحتشدون على الشريط الحدودى لغزة فى جمعة النذير

آلاف الفلسطينيين يحتشدون على الشريط الحدودى لغزة فى جمعة النذيرالجمعة، 11 مايو 2018 01:44 م
فلسطينيون على طول الشريط الحدودى لغزة
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توافد آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى مخيمات العودة فى المناطق الخمسة فى قطاع غزة والواقعة من جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً للمشاركة فى الجمعة السابعة لمسيرات العودة جمعة النذير.
وتشهد أجواء قطاع غزة حركة لطيران الاستطلاع الإسرائيلى وعلى مستويات منخفضة، فى الوقت الذى بدأ فيه الفلسطينيون المشاركة فى الجمعة السابعة لمسيرة العودة على الشريط الحدودى لقطاع غزة.
من جهة أخرى، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلى تحصيناته على الحدود الشرقية للقطاع من خلال نشر القناصة والاسلاك الشائكة والسواتر الترابية والحواجز الأسمنتية، للتصدى للمتظاهرين السلميين.
وباشر جنود الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المتظاهرين ما تسبب فى إصابة العشرات منهم بالاختناق.
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