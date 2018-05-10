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97 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم

الخميس، 10 مايو 2018 05:37 ص
97 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برئاسة على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات إتمام الدراسة للمرحلة حيث سيؤدى الامتحان 97874 طالبا منهم 97057 طالبا وطالبة منتظمين و817 طالبا وطالبة منازل موزعين على 531 لجنة، وسيؤدى 3 طلاب الامتحان بمستشفى 57357 وطالب واحد بمستشفي 57357 بطنطا .
 
من ناحيته، صرح على عبد الرؤوف بأن الامتحانات ستبدأ اليوم الخميس 10 مايو بمادة اللغة العربية والخط والإملاء والسبت 12 مايو بمادة اللغة انجليزية والتربية الدينية والأحد  13 مايو بمادة الجبر والإحصاء والتكنولوجيا والإثنين 14 مايو بمادة الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء 15 مايو بمادة  الدراسات الاجتماعية  والأربعاء 16 مايو بمادة العلوم.
 
واشار إلى أنه تم التنسيق مع كافه الجهات المعنية ( مديرية الشئون الصحيه الكهرباء_الأمن) لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب بكافة اللجان لضمان عدم وقوع مشاكل، مؤكدا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب ومنع الغش بكافة صوره.
 
 

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